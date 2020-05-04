Подгорица, , 20:20 — REGNUM Один из лидеров черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич 4 мая в полицейском участке в городе Цетине дал показания по поводу своего присутствия на похоронах историка Владимира Йовичевича в населенном пункте Риека Црноевича 22 апреля.

На похоронах Владимира Йовичевича кроме Мандича присутствовали в том числе митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) и посол Сербии в Черногории Владимир Божович.

Государственная прокуратура в городе Цетине собирает информацию на предмет того, были ли во время погребальной церемонии нарушены меры, введённые Национальным комитетом по борьбе с эпидемией коронавируса, сообщило издание Pobjeda.

Напомним, что митрополит Амфилохий после панихиды, которую он отслужил на похоронах доктора исторических наук Владимира Йовичевича, получил приглашение явиться в полицейский участок ради проведения очередной беседы.

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