Москва, , 20:13 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам охраны озера Байкал», — говорится в постановлении.

Согласно положению о комиссии, в ее ведении будут находиться вопросы координации заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, включая органы исполнительной власти Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Деятельность структуры будет направлена на решение вопросов охраны озера как уникальной экосистемы и объекта всемирного природного наследия. Для достижения поставленной цели комиссией будет осуществляться экологический мониторинг экосистемы Байкала, а также в ее ведении будут находиться вопросы реализации инвестиционных проектов и международного сотрудничества по охране уникального природного ландшафта Байкала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов предложил создать Байкальский общественный совет и научный экспертный орган при новой правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, а также пригласить в состав комиссии представителей Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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