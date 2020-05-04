Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Даже если США столкнутся с несоблюдением Китаем условий торговой сделки, Вашингтон хочет вывести Пекин на чистую воду по ситуации с пандемией, передаёт 4 мая Fox News.

По словам Питера Наварро, возглавляющего Национальный совет по торговле при Белом доме, «важнее знать, что было известно Китаю, его Коммунистической партии, утаивали ли они что-то важное» относительно угрозы распространения коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, обвиняющие Китай в сокрытии информации о масштабах опасности коронавируса, могут отказаться от ряда обязательств перед этой страной в рамках торговой сделки.

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