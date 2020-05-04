Брюссель, , 20:07 — REGNUM В большинстве стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны эпидемия коронавирусной инфекции преодолела свой пик и пошла на спад. Об этом 4 мая сообщила руководитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон в ходе своего выступления в комитете Европейского парламента.

«С субботы, как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идет спад в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоне», — заявила Аммон.

Однако, она отметила, что по-прежнему высокие темпы заболеваемости наблюдаются в Болгарии, а в Польше, Румынии, Швеции и Великобритании эпидемиологическая ситуация остается без изменений.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 3 мая зарегистрировано 3 349 786 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Болгарии — 1594 (прирост за последние сутки составил 6 новых случаев), в Польше — 13 375 (прирост за сутки — 270), в Румынии — 12 732 (прирост — 165), в Швеции — 22 082 (прирост — 562), Великобритании — 182 264 (прирост — 4806).

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