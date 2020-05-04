Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Соединённые Штаты основательно финансировали деятельность ВОЗ, но не уверены теперь, что все деньги идут в дело, сообщил 4 мая журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон заплатил пять миллиардов долларов в ВОЗ за последние 20 лет, причём $3,2 млрд — за последнее десятилетие и четыре сотни миллионов долларов — за минувший год.

Американский дипломат заявил, что президент его страны Дональд Трамп считает ВОЗ не в полной мере подотчётной структурой, не вполне открытым партнёром.

А ведь Вашингтон, отметил он, постоянно финансирует гуманитарную помощь по всему миру: в год выделяется до двух десятков миллиардов долларов, в ВОЗ поступает порядка двух процентов от этой суммы.

Помпео «Мы полностью привержены обеспечению того, чтобы каждый доллар был правильно потрачен и был подотчётен».

Читайте также: Глава ВОЗ выступил с отрицанием обвинений США

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США объявив информационную войну ВОЗ, приостановили финансирование этой организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Отказ США финансировать ВОЗ является стратегической ошибкой – Рухани