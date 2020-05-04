Киев, , 19:11 — REGNUM Мера в виде ареста на два месяца назначена четвёртому президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти, 4 мая заявила судья в Печёрском районном суде Киева.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

Отметим, что арест заочный, поскольку Янукович, против которого расследуются на Украине уголовные дела, не был задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине Януковича заочно осудили за госизмену, приговорив в 13 года тюрьмы. Теперь его судят по другим статьям.

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