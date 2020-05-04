4 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров природного газа. По запасам голубого топлива страна находится на третьем месте в мире. Кроме того, Катар обладает большими запасами нефти и входит в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Поддерживает тесные военно-политические связи с США. Поэтому политические потрясения в этой стране скажутся на ходе событий на всем Ближнем Востоке.

Станислав Тарасов, , 18:53 — REGNUM Когда из Катара начали поступать видеокадры, на которых слышны выстрелы и крики, что некоторые окрестили попыткой государственного переворота, катарский посол в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя назвал это фейком. Но от объяснения вопросов появилось больше, нежели ответов.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Они стали возникать в связи с тем, что о каких-то «странных событиях» в Дохе начали сообщать иранские, саудовские и даже английские источники. Издающееся в Великобритании издание The News Tribe назвало события в Дохе «неудавшейся попыткой переворота», предпринятой экс-правителем Катара Хамадом Джассим Джабером «в знак солидарности с Аскаром аль-Самали, после того, как в отношении него началось антикоррупционное расследование, инициированное действующим эмиром Тамимом бин Хамадом». Кстати, ранее события развивались по такому же сценарию и в соседней Саудовской Аравии, хотя до навешивания политических ярлыков там дело не дошло. Сейчас всё, кажется, иначе. По некоторым сведениям, поручение о расследовании коррупционных схем могло появиться в связи с давлением со стороны Вашингтона. Ранее США заявили, что «подозревают Катар в коррупционных схемах». Телеканал Al Arabiya, который цитирует The News Tribe, утверждает, что «против эмира выступил ряд высокопоставленных военных», и «результатом стала жестокая схватка между примерно 30 офицерами и поддерживаемой Вашингтоном эмирской гвардией у дворца эмира».

Преданы гласности и другие детали: американские вертолеты перевезли эмира и его жену в неизвестном направлении. Осведомленные кувейтские источники сообщают, что недавние так называемые «опосредованные споры между Саудовской Аравией и Катаром демонстрируют появление новых разногласий между властями двух стран», что нашло выражение в «раздорах между двумя арабскими странами». Якобы в ходе беседы катарский премьер говорил о «предстоящем свержении саудовского режима», утверждал, что Катар «присоединит регионы Аль-Катиф и Аш-Шаркийя», «Саудовская Аравия распадется». Напомним, что попытки переворота и покушений на эмира не раз происходили в карликовом государстве на берегу Персидского залива. Последняя такая новость пришла в марте прошлого года, когда несколько офицеров из личной гвардии эмира и ряд армейских чинов, в том числе членов правящего клана, попытались свергнуть Хамада бен Халифу. Мятеж был предотвращен, 30 человек были задержаны. Кстати, сам бен Халифа управляет страной с 1995 года, когда он пришел к власти в результате дворцового переворота, свергнув своего отца.

Одним словом, в Дохе становится неспокойно. Саудовские СМИ утверждают, что власти Катара намерены скрыть информацию о ночных инцидентах и что за распространение информации в Катаре якобы установлено уголовное преследование. В свою очередь иранский англоязычный телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на египетскую газету «Аль-Башаир» сообщает, что «на защиту главы государства встали американские спецназовцы, которые вступили в ожесточенные столкновения с путчистами». Поступала также информация о якобы переходе на сторону взбунтовавшихся гвардейцев начальника генштаба вооруженных сил страны генерала Хамада бен Али аль-Атыйя и волнениях в армии. Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров природного газа. По запасам голубого топлива страна находится на третьем месте в мире. Кроме того, Катар обладает большими запасами нефти и входит в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Поддерживает тесные военно-политические связи с США. Поэтому политические потрясения в этой стране скажутся на ходе событий на всем Ближнем Востоке.

Правящая элита Катара во главе с эмиром представлена суннитами, в то время как большинство населения этой страны являются шиитами. После начала событий, называемых «арабской весной», в Катаре несколько раз происходили массовые волнения с требованием смены власти в стране. Но пока сообщения из этой страны остаются противоречивыми.