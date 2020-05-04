Каракас, , 18:49 — REGNUM Одной из целей попытки морского вторжения в Венесуэлу было убийство президента Венесуэлы, заявил Николас Мадуро 4 мая в ходе выступления на саммите Движения неприсоединения в формате контактной группы, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро сообщил, что пытавшиеся осуществить морское вторжение наемники проходили подготовку в Колумбии при финансировании и поддержке правительства США.

«У нас есть доказательства и свидетельства чиновника США, показавшего контракты, подписанные лидерами оппозиции Венесуэлы, на подготовку отряда наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Главная цель — убить президента Венесуэлы. Это террористическое нападение во время пандемии», — заявил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая на севере Венесуэлы группа боевиков на быстроходных катерах пыталась вторгнуться на территорию страны. Восемь из них были убиты в ходе столкновения с силовиками, двое задержаны, при этом один из арестованных — агент Управления по борьбе с наркотиками США.

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