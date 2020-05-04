Москва, , 18:33 — REGNUM В небо 47 городов по всей России в День Победы поднимется 597 российских военных самолётов и вертолётов, сообщили 4 мая в Минобороны РФ.

Военная авиация, в частности, будет участвовать в пролёте парадного строя в честь Дня Победы во всех городах-героях на территории России и в пунктах дислокации авиационных частей.

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Напомним, в этом году весь мир празднует 75 лет со дня победы над фашизмом. Каждый год 9 мая Россия (наследница СССР) празднует День Победы — праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

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