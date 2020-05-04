Нью-Йорк, США, , 18:10 — REGNUM Сумма в €37,5 млрд необходима, чтобы помочь каждому, кто заразился коронавирусом, сообщил 4 мая журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он пояснил, что суммы в семь с половиной миллиардов евро недостаточно, чтобы справиться с пандемией. Генсек ООН назвал эти средства положительным вкладом, который можно рассматривать как «первоначальный взнос в развитие новых инструментов» борьбы с бедой.

Гутерриш «Но для того, чтобы достичь каждого в любой стране, нам нужно примерно в пять раз больше, чем эта сумма».

Напомним, €7,5 млрд ООН планирует собрать силами Европейской комиссией в рамках международной донорской онлайн-конференции. Ряд стран уже заявили о выделении сумм в рамках этого процесса.

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