Киев, , 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.

Об этом вечером 4 мая сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в офисе президента Украины.

Какой конкретно пост получит Саакашвили — источник говорить отказался, заявив, что соответствующее заявление должен сделать президент Зеленский.

Известно только то, что скандальный политик «будет помогать работать правительству» и должность не требует утверждения в Верховной раде.

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля стало известно, что Саакашвили может быть назначен вице-премьер-министром по реформам в правительство Украины, однако уже через пару дней стало очевидно, что голосов в его поддержку в Раде даже близко нет. Кроме того, в Тбилиси заявили, что назначение Саакашвили резко ухудшит отношения между странами, вплоть до отзыва посла.