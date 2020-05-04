Таллин, , 17:40 — REGNUM В Балтийском море начались противоминные учения Open Spirit с участием боевых кораблей флотов стран-членов НАТО, сообщает 4 мая пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Учения будут продолжаться две недели и пройдут в Ирбенском проливе. Официальной целью Open Spirit провозглашается поиск и обезвреживание морских мин и иных взрывных устройств времен Первой и Второй мировых войн для повышения безопасности навигации на Балтийском море.

В манёврах принимают участие три минных тральщика ВМС Германии Datteln, Weilheim и Gromitz, минный тральщик ВМС Нидерландов Willemstad, минный тральщик ВМС Норвегии Otra.

Военно-морская мощь прибалтийских держав представлена эстонским минным тральщиком Sakala, а также штабным судном Virsaitis и минными тральщиками Talivaldis и Rusins из состава ВМС Латвии.

«Учения также свидетельствуют, что и в условиях нынешнего чрезвычайного положения солидарность союзников, их готовность и приверженность коллективной защите не пострадали», — заявляют эстонские военные.

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