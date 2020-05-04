Иерусалим, , 18:58 — REGNUM Практику размещения всех, кто прибывает в Израиль, в отелях, которые переоборудованы под карантинные центры, считает нужным прекратить министр обороны этой страны Нафтали Беннет. Об этом сообщают «Вести. Израиль».

Граждане Израиля, которые возвращаются в свою страну из-за границы, с середины апреля обязаны отправляться в карантинные центры. По мнению Беннета — которое, говорит он, поддерживают многие его коллеги — это правило надо пересмотреть. Причин несколько: сам факт пребывания в карантинном центре бьет и по психике человека, и по бюджету государства. Для бюджета ущерб действительно немалый: в 250 млн шекелей ежемесячно обходится проживание изолированных в таких центрах.

Тем временм число прибывающих всё растет, это уже не 100 человек в сутки, но 400, а скоро таковых будет по 2 тысячи каждый день — соответственно возрастет и нагрузка на бюджет. Беннету жаль народных денег, которые тратятся зазря: по мнению министра, прибывшие из-за границы должны изолироваться дома.