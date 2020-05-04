Сараево, , 17:19 — REGNUM Посольство России в Боснии и Герцеговине прокомментировало отказ во въезде в страну российским военным, которых пригласили для дезинфекции города Мостар.

«Наблюдаем за реакцией на наше обращение с просьбой о содействии со стороны компетентных органов Боснии и Герцеговины в обеспечении беспрепятственного пропуска российской медицинской гуманитарной бригады через границу БиГ в целях оказания помощи Университетской клинической больнице г. Мостара и недоумеваем», говорится в сообщении посольства.

По мнению российских дипломатов, вопрос об оказании гуманитарной помощи стал заложником политических противоречий.

«Парадокс и в том, что именно те, кто сейчас громко отказываются от помощи, еще месяц назад так же громко возмущались тем, что, дескать, российская помощь прибыла только в Республику Сербскую. Как видите, помощь может быть оказана и в Федерации БиГ, т.к. там о ней просили. Помним, что ранее звучали многочисленные заявления местных лидеров о том, что «любая помощь приветствуется». Получается, что все-таки нет?», — говорится в сообщении.

В посольстве назвали «инсинуациями» утверждения, что российские медики прибывают «с иными задачами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что правительство Боснии и Герцеговина пригласило российских военных для помощи в дезинфекции города Мостар. При этом с 9 по 23 апреля российские военные уже дезинфицировали различные объекты в стране.

Однако министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным, которых пригласили для дезинфекции города Мостар.