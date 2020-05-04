Гавана, , 17:17 — REGNUM Военные угрозы Соединённых Штатов по отношению к Венесуэле осуждают на Кубе, заявил 4 мая кубинский президент Мигель Диас-Канель в ходе публичного мероприятия.

Выступая на саммите Движения неприсоединения, Диас-Канель сказал, что Вашингтон выбрал тяжёлый момент для Каракаса и для всего мира и занимается дискредитацией международных организаций, таких как ВОЗ.

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Напомним, 2 мая американское руководство начало подготовку к «Контрнаркотической военной операции в Западном полушарии» сроком в один год.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на фоне пандемии обостряется деятельность наркоторговцев и что Вашингтон намерен вести усиленную борьбу с наркотиками в Западном полушарии.

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