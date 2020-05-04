Тегеран, , 17:09 — REGNUM Отказ от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является стратегической ошибкой США, так как это ведет к ослаблению международных усилий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 3 мая сообщил президент Ирана Хасан Рухани во время своего выступления на саммите Движения неприсоединения.

Рухани отметил, что пандемия коронавируса является угрозой безопасности и здоровью для всего мира, а подрыв ВОЗ как организации, находящейся на передовой международной борьбы с инфекцией, означает ослабление совместных усилий мирового сообщества в противостоянии новому вызову.

Решение США неуместно и не поддается никакому оправданию, хотя, по словам иранского президента, от страны, нарушающей международные договоренности, нельзя ожидать иных действий.

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«Поспешное и безответственное решение правительства США лишить ВОЗ необходимого финансирования стоит рассматривать как еще одну стратегическую ошибку, допущенную ими во время совместной борьбы всего мира с коронавирусом», — подчеркнул Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп принял решение приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома считает, что ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью» в борьбе с инфекционным заболеванием. Трамп обвинил ВОЗ в совершении смертельных ошибок и «сокрытии информации о распространении коронавируса».

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