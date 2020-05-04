Берлин, 4 мая 2020, 17:00 — REGNUM Ядерное сдерживание необходимо, поскольку существуют страны, которые могут применить ядерные разработки как оружие, сообщил 4 мая журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
Он добавил, что НАТО играет важную роль в обеспечении безопасности Германии, в том числе альянс создал для страны «ядерный зонтик». Поэтому Берлин будет продолжать принимать участие в сохранении этих мощностей НАТО.
Напомним, в Германии размещены американские ядерные боеголовки B61. Сама Германия обязалась не производить и не распоряжаться ядерным оружием.
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