Берлин, , 17:00 — REGNUM Ядерное сдерживание необходимо, поскольку существуют страны, которые могут применить ядерные разработки как оружие, сообщил 4 мая журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Зайберт «Существуют государства, которые считают атомное оружие средством войны, и пока это будет так, остаётся, на наш взгляд, необходимым ядерное сдерживание».

Он добавил, что НАТО играет важную роль в обеспечении безопасности Германии, в том числе альянс создал для страны «ядерный зонтик». Поэтому Берлин будет продолжать принимать участие в сохранении этих мощностей НАТО.

Напомним, в Германии размещены американские ядерные боеголовки B61. Сама Германия обязалась не производить и не распоряжаться ядерным оружием.

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