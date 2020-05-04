Кишинёв, , 16:59 — REGNUM Оппозиция Молдавии намерена выдвинуть вотум недоверия правительству страны сразу после завершения режима чрезвычайного положения. Об этом заявил вице-спикер парламента от оппозиционной платформы DA Александр Слусарь, передает ИА REGNUM.

Игорь Додон

По его словам, правительство не справляется с ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, и не способно спасти экономику страны. «Сельское хозяйство гибнет на глазах, экономика деградирует. Власти не могут оказать действенную помощь экономическим агентам, действуя в интересах нескольких компаний», — отметил Слусарь.

Он считает, что правительству Иона Кику мешает работать президент Игорь Додон, который пытается собрать в своих руках всю полноту власти в стране. «Другого выхода, кроме отставки правительства, просто нет», — добавил он.

Слусарь также уверен, что коалиция социалистов Додона и Демпартии долго не протянет и рано или поздно правительство Кику падет. «Более сложный вопрос — каким будет следующее правительство», — добавил он. Слусарь не исключил, что удастся создать правительство с участием правоцентристских партий, в то же время не уточнив, кто может создать новую коалицию.

Он также отметил, что уже до конца года в стране могут пройти досрочные парламентские выборы. Возможно, что они состоятся в один день с президентскими.

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