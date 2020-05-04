Киев, , 16:23 — REGNUM Ряд депутатов Верховной рады обжаловали в Конституционном суде (КСУ) закон о продаже земли на Украине.

Об этом сообщила пресс-служба суда сегодня, 4 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обращение поддержали 48 депутатов — это представители фракции «Батькивщина» и примкнувшие к ним представители других фракций и групп, а также внефракционные парламентарии.

Депутаты отмечают, что принятие закона о продаже земли произошло в целым рядом нарушений.

В частности, подчеркивается, что внеочередное пленарное заседание было назначено на 30 марта, а закон был принят после полуночи, то есть 31 марта; а само рассмотрение поправок и предложений к законопроекту происходило с нарушением процедуры.

Отдельно депутаты подчеркивают, что согласно конституции, земля принадлежит украинскому народу, поэтому Рада не может распоряжаться ресурсом без согласия людей.

Суд не уточняет, когда начнет рассмотрение этого иска.

ИА REGNUM напоминает, что после ряда проволочек бюрократического характера, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продаже земли, на следующий день документ был обнародован в прессе и, таким образом, официально вступил в силу. Начало продажи земли на Украине запланировано на лето 2021 года.