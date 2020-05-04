Гаага, Нидерланды, , 16:22 — REGNUM Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) определился с датой апелляционных слушаний по делу бывшего командира Армии боснийских сербов генерала Ратко Младича: заседание состоится 16−17 июня 2020 г., сообщили в МОМУТ.

В МОМУТ пояснили, что даты процесса могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической обстановки. В частности, из-за пандемии могут возникнуть осложнения с приездом участников процесса.

Младич сможет публично обратиться к судьям 17 июня.

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Напомним, апелляционные слушания по вышеуказанному делу были запланированы на март 2020 г., однако Младич оказался на операционном столе: он перенёс серьёзное хирургическое вмешательство. Адвокаты Младича требуют отмены выдвигаемых против него обвинений по всем пунктам.

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