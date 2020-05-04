Минск, , 16:21 — REGNUM Игнорирующий тесты на коронавирус Александр Лукашенко настоятельно призывает Владимира Путина и других лидеров стран Евразийского союза прибыть в Минск на очную встречу и обещает им безопасность, заверяя, что не сошёл с ума. Об этом он заявил сегодня, 4 мая в ходе видеоконференции с молдавским президентом Игорем Додоном.

Лукашенко заявил, что готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате. При этом он лично считает возможной очную встречу, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам обстановка», — сообщил Лукашенко молдавскому коллеге.

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«Я знаю, что вы (Игорь Додон. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) всегда прилетите к нам. Президент Казахстана также готов прилететь. Посмотрим, какова будет реакция президента России. Поскольку у них, как мы видим из СМИ, заявлений самого Путина, ситуация не очень хорошая. Но с 12 числа, я уверен, они также будут ослаблять этот карантин. Поэтому к 19 мая, если будет ваше желание посетить Минск, я с большим удовольствием вас приму и мы будем готовы к проведению этого мероприятия», — заверил белорусский лидер.

Лукашенко сообщил, что он плохо воспринимает формат видеоконференций. Он также отметил, что не надо везти с собой толпу чиновников — возможно обойтись узким форматом.

«Над нами уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь», — считает он.

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Лукашенко не исключил «что мы можем в конце концов перенести это мероприятие, пока ситуация не будет определенной и не успокоится». Тем более, отметил он, что «совсем недавно, как вы знаете, мы проводили подобное мероприятие в рамках ЕАЭС и обсуждали эти вопросы».

Додон в свою очередь сказал: «Конечно, лучше, чтобы было в очной форме, чтобы мы встретились и поговорили. Потому что есть о чем поговорить и с учетом всей этой ситуации поделиться опытом. Поэтому если наши с вами коллеги примут решение, что в очной форме, я с удовольствием прилечу», — сказал молдавский лидер.

В ходе видеоконференции его белорусский коллега несколько раз подчёркивал заботу о здоровье в условиях ситуации, которую он же ранее назвал «коронапсихозом». В частности, он отметил: «Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь. Вы меня хорошо знаете, я на это никогда бы не пошел».

Отметим, что в пресс-службе президента Казахстана сегодня, 4 мая опровергли заявление Лукашенко о готовности Касым-Жомарта Токаева принять участие в минской очной встрече лидеров ЕАЭС.