Париж, , 16:09 — REGNUM Власти Франции запускают платформу «coupdepoucevelo.fr», чтобы вернуть в город около 300 000 велосипедов после выхода из изоляции, сообщает Le Figaro.

В Париже велосипедисты могут использовать около 1000 км велосипедных дорожек или окрашенных полос.

Согласно данным федерации велосипедистов, люди, желающие отремонтировать подержанный велосипед, смогут найти профессионала на платформе coupdepoucevelo.fr с 11 мая.

Правительство Франции установило пакет в размере 50 евро, оплачиваемый государством и позволяющий отремонтировать велосипед или, по крайней мере, покрыть часть расходов при представлении документа, удостоверяющего личность и мобильного телефона.

Известно, что эта инициатива является частью более глобального плана в 20 млн евро, чтобы побудить жителей Франции использовать велосипед после выхода из изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в государственные школы Парижа смогут вернуться около 13 000 детей или около 10% после 11 мая 2020 года.

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