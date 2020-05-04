Бишкек, , 15:57 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поддержал узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева в связи с наводнением, вызванным прорывом дамбы. Об этом сообщили 4 мая в пресс-службе киргизского лидера.

Главы государств обсудили ситуацию с распространением коронавируса, а также обменялись мнениями о проведении совместных мер, направленных против пандемии инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана разрушился участок дамбы Сардобинского водохранилища. Затопило несколько населенных пунктов в Узбекистане и Казахстане. Власти эвакуировали десятки тысяч местных жителей.

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