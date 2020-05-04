Кемерово, , 15:48 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём обращении к жителям региона сегодня, 4 мая, сообщил, что в соответствии с поручением президента России в Кузбассе разрабатывается стратегия постепенной отмены ограничительных мер.

«Процесс начнётся только после того, как число заболевших в Кузбассе начнёт снижаться», — сказал Цивилёв, уточнив, что в регионе меньше всего заболевших на сто тысяч населения в Сибири. Он отметил, что в Кузбассе в тестовом режиме сейчас работает пропускная система.

«Пока пропуски в обязательном порядке их получают только сотрудники крупных предприятий. При этом пропуск может оформить любой житель Кузбасса, но пока он не является обязательным. Ограничения нужны для тех, кто входит в группу контактных и нарушает режим обязательной изоляции — эта категория граждан не сможет получить пропуск», — заявил глава региона.

Тем временем, режим повышенной готовности и ограничительные меры продлеваются в Кемеровской области до 11 мая включительно. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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