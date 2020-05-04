Минск, , 15:47 — REGNUM Молдавия не будет проводить военный парад 9 мая на День Победы и не будет содействовать проведению шествия в рамках международной акции памяти «Бессмертный полк». Об этом сегодня, 4 мая, в ходе видеоконференции заявил молдавский президент Игорь Додон белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Додон сообщил, что в Молдавии ограничительные мероприятия, связанные с распространением COVID-19, «заканчиваются 15 мая, и продлевать дальше эти ограничения, скорее всего, не будем». Не будут в Молдавии проводить и военный парад.

«Потому что у нас таких серьезных своих Вооруженных cил нет. Не развивали мы в последнее время. Но мы каждый год проводили «Бессмертный полк». С учетом пандемии это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия за исключением «Бессмертного полка», — цитирует Додона пресс-служба президента Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Бессмертный полк

Напомним, Александр Лукашенко провёл в воскресенье, 3 мая, специальное совещание, в ходе которого заявил о подготовке к проведению в Минске 9 мая военного парада. В ходе переговоров 4 мая с Игорем Додоном белорусский лидер вновь подтвердил своё намерение провести эту массовую акцию, против чего на днях выступили представители ВОЗ и ООН.

Министерство юстиции Белоруссии третий год отказывает в государственной регистрации белорусской общественной организации «Бессмертный полк», объединяющей координаторов и активистов одноимённой международной акции памяти. В 2020 году ГУЮ Мингорисполкома получило очередное обращение хранителей исторической памяти.

Читайте аналитику на эту тему: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

Власти Белоруссии также не ответили на поданную в апреле заявку организаторов шествия «Бессмертного полка» в Минске. В прошлом году власти Витебска, Минска и других городов Белоруссии препятствовали шествию «Бессмертного полка», а представители госорганов запрещали ношение георгиевских ленточек.

Также читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии