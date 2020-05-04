Киев, , 15:45 — REGNUM Выплата компенсаций депутату Верховной рады, главе фракции Батькивщина Юлии Тимошенко говорит о том, что США является правовым государством. Об этом написала сама Тимошенко 4 мая в социальной сети Facebook.

«Соединённые Штаты — по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине», — сказано в сообщении.

Тимошенко добавила, что получение компенсации стало ещё одним доказательством того, что ранее вынесенный ей приговор был политически мотивированным.

Других подробностей дела политик не раскрыла из-за законодательных ограничений США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зарегистрированная в Техасе компания Reid, Collins, Tsai LLP перечислила Тимошенко более $5,5 млн компенсации, полученную в США на стадии досудебного урегулирования. О каком именно судебном деле идёт речь — не известно, однако оно связано с процессом против Тимошенко 2011 года, в результате которого политик получила семь лет тюрьмы.

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