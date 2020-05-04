Париж, , 15:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит школу в Пуасси 5 мая 2020 года, передает BFM TV.

Ранее 316 городских советников из региона Иль-де-Франс выразили обеспокоенность по поводу открытия школ после 11 мая.

В Елисейском дворце заверили избранных должностных лиц, что эти опасения были «предвидены».

"Мы будем смотреть в каждом конкретном случае, общаться с префектами, с мэрами. Мы не хотим никого торопить», — заявили в президентском дворце.

Эммануэль Макрон попытается убедить мэров в обратном. Президент посетит школу в Пуасси в департаменте Ивелин. Фактически город решил открыть свои школы на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в государственные школы Парижа смогут вернуться около 13 000 детей, или около 10%, после 11 мая 2020 года.

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