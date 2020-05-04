Брюссель, , 15:21 — REGNUM Впервые в истории 14 мая текущего года Североатлантический альянс (НАТО) проведёт видеоконференцию начальников своих генеральных штабов с целью обсудить, как пандемия нового коронавируса влияет на военную активность НАТО. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба альянса.

«Военный комитет НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генеральных штабов альянса 14 мая», — говорится в сообщении пресс-службы НАТО и уточняется, что председателем на данной конференции станет начальник Военного комитета Стюарт Пич.

Также указывается, что темой обсуждения на конференции станет глобальный кризис, связанный с пандемией коронавируса, его влияние на военную деятельность НАТО и поддержка альянсом реагирования на распространение нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что НАТО подготовит план военной операции для второй волны пандемии коронавируса осенью.