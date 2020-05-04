Киев, 4 мая 2020, 15:26 — REGNUM Карантинные ограничения привели к тому, что на Украине стали реже совершать некоторые виды преступлений, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков 4 мая, во время внеочередного заседания правительства Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заявил, что полиция выявила нарушения со стороны ресторанов и торговых сетей, которые проигнорировали карантинные ограничения и продолжили работу.
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