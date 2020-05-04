Киев, , 15:26 — REGNUM Карантинные ограничения привели к тому, что на Украине стали реже совершать некоторые виды преступлений, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков 4 мая, во время внеочередного заседания правительства Украины.

«Умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжёлые телесные повреждения — на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% — грабежи, кражи — на 41%, мошенничество хулиганство также уменьшилось», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заявил, что полиция выявила нарушения со стороны ресторанов и торговых сетей, которые проигнорировали карантинные ограничения и продолжили работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Украины выявила нарушения карантина в крупных торговых сетях