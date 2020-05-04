Оренбург, , 15:12 — REGNUM Власти Оренбуржья и Киргизии решают вопрос о возвращении домой граждан Киргизии, застрявших на территории Оренбуржья в связи с закрытием российско-казахстанской границы из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Вопрос доставки иностранцев на Родину обсуждался во время встречи вице-губернатор Дмитрий Кулагин встретился с советником-консулом, заведующим консульским отделом посольства Киргизской Республики в РФ Эдуардом Насировым. Возможным вариантом рассматривается обеспечение транспортировки людей на автобусах через территорию Казахстана.

Оренбургская сторона готова предоставить стоянку для автомобилей, подготовить необходимый транспорт для подвозки людей к границе и обеспечить их всем необходимым.

В настоящее время уточняются списки граждан Киргизии. Иностранцы находятся под наблюдением оренбургских медиков.