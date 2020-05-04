Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Критика действий властей Грузии со стороны оппозиции является популизмом. Об этом 4 мая заявил журналистам лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Депутат отреагировал на призыв председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Романа Гоциридзе не приостанавливать работу парламента в связи с ее важностью. В ответ на это Ионатамишвили указал на то, что оппозиция до этого постоянно не принимала участие в работе парламента.

«Они ориентированы на популизм, спекуляции и шоу, и именно этого им не хватает, ведь они участвовали лишь в этом, когда присутствовали на комитетах. Заходили на 15−20 минут, и потом мы их не видели, и очень скоро мы их вообще и в политике не увидим», — сказал председатель фракции.

Напомним, ранее парламентское большинство решило приостановить работу законодательного органа до конца действия введенного для противодействия распространению коронавируса режима чрезвычайного положения — 22 мая. В оппозиции выступили с критикой этого решения, заявляя, что работа парламента в это время особенно важна.

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