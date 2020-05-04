Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Ситуацию, сложившуюся в мире из-за пандемии коронавируса, пытаются обратить себе на пользу Россия и Китай, полагает министр обороны США Марк Эспер. Об этом он заявил в опубликованном 4 мая интервью итальянской газете La Stampa.

По словам главы Пентагона, Россия и Китай стремятся продвигать свои интересы. Так, Россия оказала Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, однако затем попыталась посредством дезинформации посеять раздоры между Римом и его союзниками, добавил Эспер.

В США надеются, что российская помощь оказалась для Италии полезной. Есть надежда и на то, что итальянские спецслужбы сохранят бдительность до того момента, пока российский контингент не покинет страну, отметил американский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона оказала Италии помощь в борьбе с коронавирусом по просьбе властей республики. Итальянские власти, медики и пациенты не раз выражали за это благодарность России.

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