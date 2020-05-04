Пекин, , 15:04 — REGNUM Китайские военные выступают против увеличения иностранного военно-морского присутствия в Южно-Китайском море, эти действия пагубны для регионального мира и стабильности. С заявлением на эту тему на днях выступил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Об этом пишет военный ресурс Defense-Aerospace.com.

Заявление было сделано на фоне недавних операций ВМС США по обеспечению «свободы судоходства». С середины апреля 2020 года военно-морские силы США и Австралии проводили совместные военные учения в Южно-Китайском море.

«Реальность ещё раз доказала, что США являются крупнейшим посредником в милитаризации Южно-Китайского моря и источником проблем для мира и стабильности в регионе», — сказал У.

Он также отметил: «НОАК будет оставаться в состоянии повышенной боевой готовности и непреклонно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также мир и процветание региона».

В ответ на просьбу прокомментировать обвинения военных Тайваня в адрес материкового Китая в военном принуждении и угрозах острову У Цянь сказал, что остров Тайвань является частью Китая, и деятельность НОАК вокруг острова направлена на защиту национального суверенитета и территориальной целостности.

«Наши усилия направлены на нескольких тайваньских сепаратистов и их деятельность, а не на большинство тайваньских соотечественников, — сказал он. — Любая форма военного сопротивления против воссоединения идет вразрез с принципами нации и обречена на провал».