Киев, , 15:07 — REGNUM Если бы президентские выборы на Украине прошли в ближайшее время, за действующего президента страны Владимира Зеленского проголосовало бы 45% определившихся граждан. Об этом сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном на сайте организации.

Согласно результатам опроса, рейтинг поддержки бывшего президента Украины Петра Порошенко составляет 13%, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11%. При этом доверяют Зеленскому 57%, а не доверяют — 37%. В отношении остальных политиков недоверие преобладает над доверием.

Рейтинг политических партий возглавляет «Слуга народа» — 41,5%, далее идёт «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность» — по 14%. За партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко готовы проголосовать 7% определившихся избирателей.

Опрос проводился с 24 по 29 апреля 2020 года. В нём приняли участие 2056 совершеннолетних жителей территорий, подконтрольных Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал свой рейтинг, согласно которому за Зеленского могли бы проголосовать 42,6% избирателей.

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