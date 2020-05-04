Великий Новгород, , 15:07 — REGNUM Четвертым умершим от COVID-19 в Новгородской области стал 57-летний мужчина житель Великого Новгорода. Об этом сообщил 4 мая губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в соцсети.

Мужчина умер Центральной городской клинической больнице с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

"Заболевание протекало в тяжелой форме, он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи сделали все возможное, но инфекция оказалась сильнее. Выражаю соболезнования родным и близким умершего», — написал Андрей Никитин.

Он также рассказал, что в Чудовском и Маловишерском районах Новгородской области, где произошла вспышка заболевания, продолжают выявляться новые случаи. Сейчас там по 55 и 46 заразившихся, соответственно.

«За сутки в этих муниципалитетах — 6 заболевших. Кроме того, 10 случаев выявлено в Великом Новгороде, 2 — в Боровичском, 4 — в Новгородском районах. 2 первых заболевших — в Волотовском районе. Всего по региону за сутки — 24 выявленных случая», — отметил губернатор.

Добавим, что общее количество за всё время пандемии составило в регионе 372 случая заражения. Большинство из них — 165 — в областном центре. 40 человек выздоровели.

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