Минск, , 15:04 — REGNUM Выборы президента Белоруссии точно состоятся летом, крайний срок их проведения — конец августа. Об этом 4 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщает БелТА.

Читайте также: Лукашенко провел переговоры с президентом Молдавии

Лукашенко в беседе с молдавским коллегой отметил, что осведомлен о том, что в Молдавии аналогично, как и в Белоруссии должны состояться президентские выборы. В связи с чем Лукашенко отметил, что в Белоруссии они состоятся «еще раньше». По словам Лукашенко, переносить выборы президента Белоруссии нет ни оснований, ни возможности согласно Конституции.

«Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — заявил Лукашенко.

Читайте также: Додон — Лукашенко: «Я часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу»

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 мая провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также — видеоконференцию с молдавским лидером Игорем Додоном.

Читайте также: Лидеры Белоруссии и Казахстана обсудили День Победы и коронавирус