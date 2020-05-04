Киев, , 14:58 — REGNUM Из всех депутатов, авторов более 16 тыс. поправок в т.н. «антиколомойский» законопроект, на сегодняшний день лишь один парламентарий настаивает на рассмотрении своих правок, заявил 4 мая первый заместитель главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос»Ярослав Железняк.

Он констатировал, что все остальные депутаты о своих правках «забыли или не настаивали».

Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала — примерно 230 поправок.

ИА REGNUM напоминает, что на внеочередной сессии 30 апреля Рада одобрила специальную процедуру для рассмотрения «антиколомойского» законопроекта, по которой парламент мог рассмотреть более 16 тыс. за один пленарный день. Принятие документа является одним из ключевых условий для кредитования Киева со стороны МВФ.