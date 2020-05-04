Кишинёв, , 14:50 — REGNUM Каждое государство принимает те меры в рамках борьбы с коронавирусом, которые продиктованы обстоятельствами, об этом 4 мая написал в своем Telegram-канале президент Молдавии Игорь Додон по итогам онлайн-переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом также сообщает БелТА.

«Я довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с этой пандемией. Лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет. Поэтому те разные умники, которые дают советы, пусть лучше смотрят у себя, что происходит. Я уверен, что и вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже», — цитирует Додона БелТА.

Молдавский лидер также поблагодарил своего белорусского коллегу за предложение «совершить обмен опытом» в лечении COVID-19 между врачами двух государств.

Додон рассказал Лукашенко также о том, что в Молдавии 15 марта были введены меры, целью которых было предотвратить распространение в стране коронавируса. Президент Молдавии подчеркнул, что срок введенных мер в Молдавии истекает 15 мая и продлен, скорее всего, не будет.

Молдавский лидер добавил, что лидеры государств поздравили друг друга с наступающим праздником Победы в Великой Отечественной войне. Игорь Додон рассказал в связи с этим Александру Лукашенко, что в Молдавии праздничные мероприятия в связи с празднованием Дня Победы переносятся на 24 августа. В этот день Молдавия отмечает день освобождения страны от нацизма.

«В то же время был впечатлён тем фактом, что в Беларуси Парад Победы состоится 9 Мая при соблюдении всех норм безопасности», — цитирует Додона пресс-служба молдавского лидера.

Также президенты обсудили предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое должно состояться 19 мая в столице Белоруссии. Додон в связи с этим отметил, что в случае необходимости его приезда в Минск, он это сделает.

Читайте также: Лукашенко провел переговоры с президентом Молдавии

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая состоялись переговоры президента Молдавии Игоря Додона с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.