Веллингтон, , 14:48 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала жителей страны соблюдать режим самоизоляции, несмотря на отсутствие случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом 4 мая сообщает Reuters.

Глава правительства, выступая перед нацией по центральному телевидению, подчеркнула, что пока в стране не приняты решения по отмене карантинных ограничений, поэтому нужно исходить из этого, а не из факта отсутствия новых подтвержденных случаев заражения, которых в стране не обнаружено за последние сутки.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на всю планету, вынуждая правительства многих стран вводить карантинные меры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии число случаев заражения коронавирусом превысило 13,5 тысячи