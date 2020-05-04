Симферополь, , 14:43 — REGNUM Предложение украинского посла в ФРГ Андрея Мельника заключить пари о передаче Крыма Киеву, адресованное экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, является «националистическим бредом». Об этом заявил 4 мая заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.

«Это тот же националистический бред, которым сегодня живет правящая элита Украины», — сказал политолог РИА Новости.

Форманчук предположил, что пандемия усугубила «недомогание» украинских властей до состояния «националистической горячки». Об этом говорят заявления, которые позволяет себе сделать посол.

Высказывание Мельника неприемлемо для дипломатического работника. Что касается Шрёдера, то столь опытный политик уже выиграл в подобном споре, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер выразил уверенность, что никакой руководитель России никогда не отдаст Крым Украине. Посол Украины в Германии не согласился с ним и предложил заключить пари, предположив, что бывший канцлер ещё успеет дожить до перехода полуострова «в лоно матери-Украины».

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