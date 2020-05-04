Москва, , 14:28 — REGNUM В Госдуме сомневаются, что предложение заключить пари по принадлежности Крыма будет воспринято всерьез Герхардом Шрёдером, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

«Украинскому дипломату не стоило тягаться с политическим тяжеловесом Герхардом Шрёдером, который не просто хорошо знает историю, Россию, но и прекрасно разбирается в законах геополитики. Клоунские выходки украинского посла вряд ли станут предметом внимания уважаемого немецкого политика», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Депутат допускает, что украинским политикам очень хочется привлечь к себе внимание Запада и, по его мнению, самым привычным способом является постоянная попытка обсудить тему принадлежности Крыма.

«При этом большинству здравомыслящих и опытных политиков, к которым безусловно относится господин Шрёдер, совершенно ясно, что Крым с Россией навсегда», — уверен он.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью СМИ назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. Мельник также предложил ему заключить пари на «возвращение» полуострова Украине.

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