Стиллоутер, , 14:39 — REGNUM Власти города Стиллуотер в США отменили чрезвычайную декларацию, требующую, чтобы покупатели носили маски для лица, из-за угроз насилия. Об этом в понедельник, 4 мая, передает АВС.

Стиллуотер, расположенный примерно в 65 милях к северо-востоку от столицы штата Оклахома, начал открывать торговые и культурные заведения в пятницу утром в рамках программы поэтапного снятия ограничений. Это включало салоны, парикмахерские, рестораны, спортивные залы, музеи и кинотеатры. Власти города требовали, чтобы клиенты носили маски в магазинах и ресторанах. Но мэр изменил эту политику уже в пятницу днем, после того, как сотрудникам «угрожали физическим насилием и оскорбляли словесно». Была одна угроза насилия с использованием огнестрельного оружия, добавил он.

Те, кто возражал против ношения лицевых масок, ссылались на «ошибочное мнение, что требование неконституционно, — сказал сити-менеджер Стиллуотера Норман Макникл. — Ни один закон или суд не поддерживает эту точку зрения».

Центры по контролю заболеваний и Департамент здравоохранения штата Оклахома рекомендуют использовать лицевые маски для предотвращения распространения коронавируса. Представители властей города в итоге заявили, что предвидели некоторые возражения, но не ожидали физических столкновений с сотрудниками и телефонных звонков в мэрию с угрозами. Город решил изменить свое требование, так как он оценивает «безопасность владельцев магазинов и сотрудников перед угрозами насилия», по словам Макникла.

«Мы не можем с чистой совестью нанести вред нашему местному бизнес-сообществу, и полиция не может быть повсюду, — сказал он. — Соответственно, теперь мы будем просить наши местные магазины и бизнес поощрять, но не требовать, чтобы покупатели закрывали лица масками».