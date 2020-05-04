Москва, , 14:18 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не заметит, что украинский посол в Берлине Андрей Мельник собирается предложить ему пари о принадлежности Крыма. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал 4 мая в Twitter, комментируя слова Мельника.

«Полагаю, Шрёдер даже не заметит «вызова на пари» со стороны самонадеянного украинского посла в Берлине», — отметил Пушков.

Он назвал бывшего немецкого канцера крупной и признанной фигуровой политики. Мельник же представляет страну, «которая клянчит деньги у Германии». Весовые категории очень разные, добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер подчеркнул, что ни один российский президент «никогда не отдаст Крым Украине». Он также высказался за отмену антироссийских санкций в условиях пандемии. Посол Украины в Германии Мельник заявил, что Шрёдер еще может застать переход Крыма «в лоно матери-Украины», и предложил заключить об этом пари.

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