4 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 14:03 — REGNUM Немалое число российских СМИ, в том числе вполне респектабельных, публикуют статью автора интернет-издания «Свободная Пресса» Александра Ситникова под броским заголовком «Япония поняла, как отобрать у России Курилы без единого выстрела. В Токио сделают ставку на продажность нашей «национальной элиты».

Япония

Не буду разбирать данный в статье анализ последствий пандемии коронавируса на экономику и торговые отношения США, Японии, Китая и других стран. Согласимся лишь с тем, что последствия, безусловно, будут и достаточно серьезные, требующие переформирования установившихся торгово-экономических связей в мире.

Привлекло внимание утверждение автора о том, что в японском правительстве просчитали вариант, при котором Россия сильно ослабнет, и, будучи заинтересованной в помощи Японии, пойдет навстречу ее требованиям «вернуть северные территории», то есть российские южные Курилы. Приведем развернутую цитату из статьи: «В Японии, кстати, сильна точка зрения, что прежние правительства не воспользовались для возврата утраченной территории (Курильских островов) «окном возможностей», которое имело место в начале и середине 1990-х годах, когда российская экономика находилась в тяжелом положении, а японская мощь — на пике развития. Значит, была способна выиграть сделку с РФ.

Думается, в правительстве Абэ просчитали вариант, при котором «окно возможностей» откроется снова: то есть Россия опять сильно ослабнет, а Япония, напротив, резко укрепится. Как поведет тогда так называемая российская элита и её прислуга, сходящая с ума на западной ярмарке тщеславия и покупающая в «америках и европах» роскошные дома, предсказать нетрудно. Сама приползет к Абэ с просьбой о «помощи», встав в коленно-локтевую позу».

К сожалению, не могу возразить автору статьи. Ибо при общении с японскими политиками и политологами слышал от них о существовании в Японии, в том числе в окружении премьер-министра Синдзо Абэ, расчетов на то, что в условиях протестов российского населения против сдачи Курил единственный шанс Токио на их «возвращение» — это резкое обострение социально-экономического положения в России. Когда для сохранения своей власти российская «элита» даже вопреки настроениям народа вынуждена будет пойти на уступку территорий ради финансовой и иной помощи. Наиболее откровенные мои собеседники не исключали «возвращения» Путиным или его сменщиком ради снятия санкций и благоволения Запада и Крымского полуострова.

На мои возражения о том, что этого не допустит российский народ, японцы, улыбаясь, говорили, что вы-де и в распад СССР и победу Запада в холодной войне не верили. Возражать было непросто, ибо, как показали 90-е годы прошлого столетия в стране «победившего капитализма» действительно на руководящие посты пробрались люди, готовые ради удержания власти и личных карьерных и иных выгод напрямую торговать землями России. Имена активных сторонников сдачи Курил ради мифических «иеновых дождей» хорошо известны. Именно они «дули в уши» Борису Ельцину, рисуя перспективы «безграничной благодарности Японии» за Курилы. Именно они убедили «первого президента России» росчерком пера вычеркнуть из реестра Дней воинской славы России — «3 сентября — День Победы над Японией», с легкостью предав забвению память героев, без подвигов которых Вторая мировая война продолжалась бы еще неопределенно долго.

И все это делалось для того, чтобы «не обидеть» напоминанием о бесславном сокрушительном поражении ныне «богатую Японию». Кстати, Ельцин этого и не скрывал. В своем письме на имя председателя Госдумы РФ Г.Н. Селезнева он писал: «Установление Федеральным законом дня победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы». Напомним, что это были годы «пылкой дружбы» Ельцина с премьер-министром Японии Рютаро Хасимото («друг Рю»), который буквально обволакивал российского президента, как умеют японцы, улыбками, деланным дружелюбием и посулами всяческих благ, склоняя его к сдаче Курил Японии. В чем, кстати, немало преуспел.

Кто-то может сказать: «Так это когда было… Времена изменились, мы теперь в Конституцию записываем невозможность отчуждения российских земель». Так-то оно так, но японцы, не особо обращая внимания на такую запись, отнюдь не намерены отказываться склонять российское правительство к территориальным уступкам. И как бы давая понять, что, дескать, не все потеряно, заговорили об оговорках о допустимости изменения границ под видом «демаркации, делимитации и редемаркации».

В этом же ряду и нежелание «огорчать» Токио напоминанием о роли СССР, реально внесшего решающий вклад в принуждение Японии к капитуляции в условиях, когда японские генералы отказывались сдаваться даже после нанесения атомных ударов по японским городам. Честно говоря, немало был удивлен заявлением занимающего не последнее место в депутатском корпусе от партии «Единая Россия», председателя думского комитета Вячеслава Никонова, сделанным при обсуждении вопроса о возвращении в реестр Дней воинской славы России (победных дней) дату — «3 сентября — День Победы над Японией». Дословно было публично заявлено: «…Если мы пойдем на принятие проекта о Дне Победы над Японией, тогда труды нашей дипломатии можно выбросить в урну… Японцы до сих пор на нас обижены страшно, что мы тогда им объявили войну…»

И так, видимо, за небольшим исключением депутатов-дальневосточников, рассуждают и другие члены фракции «Единой России» в Госдуме, по существу, отвергшие предложения оппозиционных партий восстановить в Федеральном законе «День Победы над Японией». Однако в Токио их усилия не были оценены, ибо там даже перенос «Дня окончания Второй мировой войны» со 2-го на 3-е сентябре был воспринят «обиженными японцами» с недовольством и раздражением. Москву даже «предупредили», что проведение каких-либо торжеств по случаю 75-летия Победы 3 сентября исключит-де участие в них премьер-министра Японии Абэ.

Но вернемся к статье в «Свободной Прессе». К сожалению, сделанные в ней предупреждения не безосновательны. Продемонстрированное в 90-е годы политическое и дипломатическое бессилие и беспринципность Кремля, готовность торговать суверенными территориями оставляют для Токио, на первый взгляд, призрачные, но все же надежды на получение на каком-то этапе от «обессилившей России» желанных островов. И то, что, вопреки требованию ветеранов и общественности, российские власти все же, оглядываясь на официальный Токио, не посмели восстановить в реестре победных дней никем не отмененный День Победы над Японией, было, конечно же, замечено и проанализировано. Что оставляет японским политикам шанс не упустить новое «окно возможностей», которое они намерены своей политикой в отношении нашей страны совместно с союзными США всеми силами приближать.