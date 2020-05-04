Дамаск, , 13:51 — REGNUM Сирийская арабская армия взяла на себя инициативу по ослаблению боевиков вдоль фронта Джебель Аз-Завия. 3 мая 2020 года сирийские военные нанесли мощные ракетно-артиллерийские удары по нескольким районам вдоль южной линии фронта в провинции Идлиб.

Под обстрел попали позиции террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддерживаемого Турцией Фронта национального освобождения. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на полевые источники.

Удары сирийских военных пришлись по городам Аль-Бара, Аль-Фатира, Анкави и Кафр-Аваид. Очевидцы утверждают, что это самый интенсивный обстрел за последний месяц.

Сирийская арабская армия неоднократно предупреждала джихадистов и их союзников о возобновлении новой наступательной операции, если боевики не уйдут из районов на 6 километров севернее и южнее шоссе М4 (Алеппо-Латакия).

Начало наступления сирийских военных сдерживают договорённости Турции и России от 5 марта 2020 года. Анкара должна очистить от боевиков прилегающие к трассе М4 районы, обеспечить свободный проезд по этому шоссе и на первом этапе обеспечить совместное патрулирование российских и турецких военных по данной дороге на расстояние чуть более 70 километров. Далее трасса должна быть открыта для гражданского использования. Однако Турция пока не смогла выполнить эту задачу.