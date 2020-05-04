Сухум, , 13:53 — REGNUM Нового главу министерства внутренних дел (МВД) Абхазии Дмитрия Дбара 4 мая представил коллективу МВД президент страны Аслан Бжания. Об этом сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».

"Проблемы, которые имеют место в МВД, уходят корнями далеко за рамки вашего ведомства», — сказал глава республики на встрече с представителями ведомства. Он добавил, что министерство внутренних дел отчасти является лицом государства и обещал уделять его работе особое внимание.

Бжания также подчеркнул, что будет усиливать структуру МВД, а также обещал заняться его финансированием.

Дбар выразил готовность к выполнению обозначенных задач, а также поблагодарил президента за то, что тот оказал ему доверие. Экс-министр Рауль Смыр пожелал преемнику успехов в работе.

Напомним, Бжания вступил в должность президента Абхазии 23 апреля. В течение трех месяцев ему нужно сформировать свое правительство.

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