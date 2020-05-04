Тирасполь, , 13:52 — REGNUM В Приднестровье состоялось заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, по итогам которого были приняты решения о смягчении с 5 мая некоторых ранее введенных в связи с пандемией коронавируса мер. Об этом сообщили 4 мая в пресс-службе президента Приднестровской Молдавской Республики.

В сообщении говорится, что с 5 мая в Приднестровье смогут возобновить работу станции технического обслуживания и технического осмотра транспортных средств, автомобильные мастерские, ателье, а также организации, которые занимаются пошивом и ремонтом обуви.

Данные организации смогут возобновить работу при условии соблюдения сотрудниками организаций мер безопасности, таких, как ношение защитных масок и перчаток, дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря. Ношение средств индивидуальной защиты также предусмотрено и для посетителей данных заведений.

В случае, если ситуация с распространением коронавируса в ближайшие дни в республике не ухудшится, то к началу следующей неделе смогут открыть локально расположенные торговые объекты вне торговых центров и рынков.

Также жители Приднестровья смогут совершать прогулки на велосипедах.

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Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе Приднестровье может посетить миссия Всемирной организации.