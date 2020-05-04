Лондон, , 13:46 — REGNUM Министр Великобритании по торговой политике Конор Бернс уходит со своего поста из-за нарушения Кодекса поведения членов британского парламента, сообщает 4 мая Sky News.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте законодательного органа королевства, Бернс пытался использовать собственное положение в личных интересах.

Как заявил пострадавший, Берс пригрозил, что может вынести дело потерпевшего на обсуждение в парламенте, что бы стало для него «неприятным последствием». Избежать этого можно было в случае обеспечения выплаты отцу Берса.

Это нарушение удалось выявить благодаря работе комиссара по стандартам. Бернс уже представил письменные доказательства в виде письма в Комитет, в котором он извинился, заявив, что «абсолютно не должен был» поступать так, как он поступил.