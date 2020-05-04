Киев, , 13:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский упустил время и возможности для решения ключевых вопросов страны, поэтому он обречён терять рейтинг, заявил юрист Андрей Портнов 4 мая на своём Telegram-канале.

По его словам, у Зеленского изначально была достаточная поддержка, которая позволяла установить мир в Донбассе, расследовать массовые убийства в Киеве и Одессе, убрать из школьных учебников всю майданную пропаганду и героизацию нацистских преступников, а также наказать коррупционеров.

«Но он сильнее расколол всех, с одной стороны продолжив идеологическую политику Порошенко-Парубия (экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия — ИА REGNUM), а с другой — избрав тактику случайных кадровых решений, ставки на поигравшее меньшинство», — рассказал Портнов.

Он отметил, что Зеленский, противопоставив себя избирателям, предопределил дальнейшую судьбу своего рейтинга.

«Похоже, президентские выборы могут пройти раньше конституционных сроков», — подытожил Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии зафиксировал продолжающееся падение рейтинга Зеленского.

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