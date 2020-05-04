Киев, 4 мая 2020, 13:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский упустил время и возможности для решения ключевых вопросов страны, поэтому он обречён терять рейтинг, заявил юрист Андрей Портнов 4 мая на своём Telegram-канале.
По его словам, у Зеленского изначально была достаточная поддержка, которая позволяла установить мир в Донбассе, расследовать массовые убийства в Киеве и Одессе, убрать из школьных учебников всю майданную пропаганду и героизацию нацистских преступников, а также наказать коррупционеров.
Он отметил, что Зеленский, противопоставив себя избирателям, предопределил дальнейшую судьбу своего рейтинга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии зафиксировал продолжающееся падение рейтинга Зеленского.
Читайте ранее в этом сюжете: За Зеленского готовы проголосовать 42,6% избирателей Украины — опрос