Манила, , 13:39 — REGNUM Власти Филиппин временно запретили пассажирские перелеты, начиная с воскресенья, 3 мая 2020 года, сообщает Antara.

Издание отмечает, что доступ на Филиппины также закрыт. Попасть в страну могут только граждане Филиппин, возвращающиеся из-за границы. По данным целевой группы, около 20 000 жителей Филиппин были репатриированы из-за рубежа.

Временный запрет на авиасообщение действует в девяти международных аэропортах, в том числе в Маниле, столице Филиппин. Однако эта политика не распространяется на грузовые перевозки, специальные рейсы для репатриации иностранных граждан, доставку медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Филиппин сообщили о 8928 случаях заражения SARS-CoV-2 в стране, 603 случаях смерти.

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